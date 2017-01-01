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Aydınlı işçi yanarak hayatını kaybetti

23 Nisan 2017 Pazar, 12:59
Aydınlı işçi yanarak hayatını kaybetti
Aydınlı işçi yanarak hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinden Denizli Çivrile'e çalışmaya giden DSİ işçilerinin kaldığı konteynırda çıkan yangında bir kişi öldü iki kişi yaralandı. Acı haber Aydın'a tez ulaşırken Cumhuriyet Savcılığı tarafından konteynır yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'nin Çivril ilçesi Menteş Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında Aydınlı işçi 40 yaşındaki Ali Akbalık hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde acı haberi alan Akbalık'ın yakınları adeta yıkıldı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Denizli'nin Çivril ilçesi Menteş Mahallesi'ndeki DSİ şantiyesinde kalan işçilerin konteynırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım çalışmaları için Aydın Çine'den DSİ şantiyesine gelen işçiler, aşırı soğuk nedeniyle üşüyüp gaz sobasını yaktı. Konteynırda gaz sobasından çıkan alevler yangına neden oldu. Alevler bir anda tüm konteynırı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kaldığı konteynırda işçilerden Ömer Birsoy ve Orhan Tuncay yaralı olarak kendilerini dışarı atmayı başarırken, Ali Akbalık (40) adlı işçi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralılardan Ömer Birsoy ambulansla Çivril Devlet Hastanesine, Orhan Tuncay ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ali Akbalık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan ilk incelemeye göre yangının işçilerin ısınmak için kullandıkları sobadan çıktığı ifade edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İK)

23.04.2017 13:07:57 TSI
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