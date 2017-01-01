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Fatsa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması ile başlayan tören, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen gösterilerle devam etti. Programa Kaymakam Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Halit Gülten, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa Dumlupınar İlkokulu Müdürü Cemal Er yaptı. Er, "Bugün bir ulusun kendi kaderini yine kendisinin çizdiği bir gündür. Bundan 95 yıl önce ordusu dağıtılmış, yurdu işgal edilmiş bir milletin yeniden toparlanma, ayağa kalkma, yurduna ve geleceğine sahip çıkma kararını aldığı gündür. Büyük önder, farklı düşüncelere ev sahipliği yapacak olan meclisi siz çocuklara emanet etti. 23 Nisan 1920 tüm ulusumuzun, özellikle de siz çocukların bayramıdır. Bu aziz millet dün olduğu gibi bugünde birlik ve beraberlik içinde önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir" dedi.

Konuşmaların ardından program halk oyunu ekipleri ve ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri, taekwando gösterileri, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ile devam etti. Program 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile sona erdi.

(AA-MAY-Y)



23.04.2017 13:08:56 TSI

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