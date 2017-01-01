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Isparta'da 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta'da 23 Nisan kutlamalarının ilk adresi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker tarafından çelenk bırakıldı .

Isparta'da 23 Nisan kutlamalarına Işıkkent Spor Salonun'da devam edildi. Burada düzenlenen programa Vali Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Garnizon Komutanı Albay Cüneyt Arıkan, daire müdürleri katılırken, Vatandaşlar da salonu doldurdu

Günün anlam ve önemini içeren konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Şahan Göçer yaptı. Göçer, Aziz Türk Milletinin; tek bir gaye için tek bir yürek olup Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında toplandıkları 23 Nisan 1920 tarihinin, istiklal mücadelesinde zaferin nişanı ve Cumhuriyete giden yolda en önemli adım olduğunu söyledi. Göçer "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ruhuyla çıkılan bu yolda; ecdadımızın birlik ve beraberlik mihenginden ödün vermeden, vatan toprakları ve bağımsızlık uğruna büyük mücadeleler verilmiş ve değerlerine sahip çıkılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk 'ün Milli egemenliğin en kıymetli mirasçıları olan Türk Çocuklarına hediye edilen bugünün heyecan ve coşkusu daim olsun. Türkiye dünya devletleri içinde daima en güzel izleri bırakan bir inci gibi parlamaktadır. Siz çocuklarımız da bu ayrıcalığın göstergesi olan bu bayramı fazlasıyla hak ediyorsunuz" dedi.

Konuşmaların ardından bayram coşkusu 6 ilk ve ortaokulun öğrencileri tarafından sunulan halk oyunları, şarkı, şiir , ve dans gösterileriyle devam etti. Programın sonunda tüm öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla salona gelerek 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı eşliğinde salonu coşturdu.

Öte yandan Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar Alanı'nda düzenlenen 23 Nisan Mutlu Çocuk Festivali açıldı. Festivalini açılışını Vali Şehmus Günaydın ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın çocuklarla birlikte yaptı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Mutlu Çocuk Festivali şeklinde bir eğlence düzenlendi. Etkinliğimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla birleştirerek çocuklarımızın önemini değerlendirmek istedik. Burada 1-2 yaş arasındaki çocuklarımızın eğlenebileceği ve eğlenirken öğrenebileceği etkinlikler düzenlenecektir. Çocuklarımıza bu güzel salonda iyi eğlenceler diliyorum. Çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum" dedi.

Daha sonra protokol festival alanını gezerek, çocukların bayramını kutladı. Masal kahramanlarının da canlandırıldığı İki gün sürecek olan festivalde origami atölyesi, kukla tiyatrosu, uzay çadırı, pepe show, sihirbaz, palyaço, balon park, masal parkı, resim sergisi, kum boyama, maskotlar, hamur atölyeleri, şişme oyun alanları, yüz boyama, müzik aktiviteleri yer alıyor.



23.04.2017 13:10:10 TSI

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