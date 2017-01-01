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Ekmek zammına tepkiler büyüyor

23 Nisan 2017 Pazar, 13:09
Ekmek zammına tepkiler büyüyor
Ekmek zammına tepkiler büyüyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ekmek fiyatlarına yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar zammın geri çekilmesini istiyor.
Kısa bir süre önce fırıncılar tarafından ekmeğe yapılan yüzde 30'luk zam ile 200 gram pide ekmek 90 kuruş olurken, 250 gram somun ekmek ise yüzde 30'luk zam ile 1 TL'den satılmaya başladı. Ekmeğe yapılan yüzde 30'luk zamma anlam veremediğini dile getiren vatandaşlar, yapılan zam ile birlikte dar gelirli ailelerde büyük sorunların yaşanacağına dikkat çekti. Fırıncılar ekmeğe yüzde 30'luk zaman yaparken dar gelirli ailelerin akıbetini düşünmeden hareket ettiğini belirten vatandaşlardan Adem Bor, "Ekmeğe yapılan bu ani zammı uygun bulmuyorum. Alabilecek olan insanlar var, alamayacak durumda olan insanlar var. 5 kişilik bir ailenin günde 10 ekmek tükettiğini düşünürsek bu aile nasıl ekmek alsın. Ekmeğe zam yapılırken fakir kesim düşünülmeden yapıldı. Madem ekmeğe zam yapılacaktı neden referandum beklendi. Bu sorunu çözmek Kahta ilçe Belediyesine düşüyor. Yetkililerin oturup bu sorunu konuşmaları gerekiyor. Ekmeğe yapılan yüzde 30'luk bir zam Türkiye'nin neresinde görüldü" dedi
Türkiye'nin büyük tarım arazilerine sahip olmasına rağmen elektronik ürünler gibi birçok gıda ürününü de ithal ettiğini söyleyen Hasan Akbulut, "Şanlıurfa gibi bir büyük şehirde ekmek 75 kuruş. Bizim burada ise 1 TL oldu. Bu zam tamamen fırıncıların lehine alınmış bir karar. Kahta Belediyesi, Esnaf Sanatkarlar Odası ve fırıncılar istişare etmeden bu zam yapılabilir mi? Dar gelirli olan bu aile evine nasıl ekmek alacak, bizim tarım arazilerin bazı devletlerin topraklarının tamamına eşit. Ama bizim ülkemiz meyve, sebze ve tahıl ürünlerinin çoğunu dışarıdan alıyor" şeklinde konuştu.
(HT-SD-Y)

23.04.2017 13:17:40 TSI
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