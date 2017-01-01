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Yeni Malatyaspor U21 1. Ligi'nde son dakikada yediği golle yıkıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:10
Yeni Malatyaspor U21 1. Ligi'nde son dakikada yediği golle yıkıldı
Yeni Malatyaspor U21 1. Ligi'nde son dakikada yediği golle yıkıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - U21 1.Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Malatya temsilcisi, Furkan Yiğit'in 85. dakikada attığı golle maçı 1-0 öne geçti ancak rakip takım uzatmaların 90+4'üncü dakikasında Erol Can Akdağ'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1 yaptı. Bulancak İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Egemen Artun, Tülay Ceylan, Sedat Uçar, Özge Kılıç hakem üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor ile Giresunspor U21 1.Ligi'nin 29. haftasında karşı karşıya geldi. Konuk takım Yeni Malatyaspor 90 dakikalık bölümde rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Dakika 85'i gösterirken, Furkan Yiğit'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Herkes maç bu skorla bitecek diye düşünürken, ev sahibi takımdan Erol Can Akdağ sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptı. Golün santrasını bile yapmayan hakem Egemen Artun, karşılaşmanın 1-1 bittiğini tayin etti. Sarı kırmızılı gençler puanı 5 yaparak, maç fazlasıyla lider Gaziantep Bş.'un önünde liderliğe yükseldi.
Yeni Malatyaspor, ligin 30. Haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
(MT-SD-Y)

23.04.2017 13:18:09 TSI
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