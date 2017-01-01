23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Adıyaman'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:13
Adıyaman'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı
Adıyaman'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle Kapalı Spor salonunda düzenlenen etkinliğe Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılay, " Türkiye Büyük Milletvekili açılışının 97. Yıl dönümüne ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayan bir birey olmanın heyecanı ile kavuşmuş olduğumuz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün milletimizin kendi geleceklerini değil. Egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir" ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise, " Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını 97. Yılını Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Millet iradesinin esas olarak kabul edildiği bir yönetim anlayışını baştan beri bu millet önemsemiş ve kabul etmiştir. En son referandumda da tekrardan milletin iradesinin gerçekleştiğini gördük. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.
(CK-SD-Y)

23.04.2017 13:20:54 TSI
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