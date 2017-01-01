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Bafra'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Sabah saat 09.00'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yağmur nedeniyle Belediye Kültür Merkezinde devam etti. Programa Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkan Vekili Salih Helvacı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğan Karacizmeli, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İlhan Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri büyük ilgi gördü. Minik öğrencilerin velileri cep telefonları ile fotoğraf çekerek, görüntü aldı. Program halk oyunları gösterileri, şiirler okunması, öğrencilerden oluşan koronun 23 Nisan şarkıları söylemesinin ardından resim, kompozisyon ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ali Fuat Türkel'in ödül vermesiyle son buldu.

(ŞU-MAY-Y)



23.04.2017 13:21:36 TSI

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