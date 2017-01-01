23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Hatay'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 13:18
Hatay'da 23 Nisan coşkusu
Hatay'da 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

Buğra Güney - Adem Karagöz
HATAY (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hatay'da çeşitli etkinliklerel kutlandı.
İlk olarak Atatürk anıtında çelenk töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk töreninin ardından Hatay Valiliği'nde düzenlenen törene geçildi.
Hatay Valisi Erdal Ata, makamını Şeyhoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Ersöz'e devretti. 4. sınıf öğrencisi Yusuf Ersöz, Vali Ata'ya çiçek takdim etti.
Valilik koltuğuna temsili olarak oturan Ersöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Kendisine bu fırsatı tanışanlara teşekkür eden Ersöz, "Şuan içimde büyük gurur ve mutluluk taşıyorum. Çünkü medeniyetler şehri güzel Hatayımızın tüm çocuklarını temsil ediyorum. Tüm ülkem ve dünya çocukları adına da bu kutlu günü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Hatay Valisi Erdal Ata ise yeni valinin göreve başladığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümü ile aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıklarını belirterek, "Bugün bu makamları sizlere teslim ettik. Tabi şuan yaşınız küçük ama yarın büyüdüğünüz zaman gelecekte bu makamların hepsi sizlerin olacak" diye konuştu.
Daha sonra öğrenciler, Vali Ürgen Alanı'ndan başlayarak öğretmenleri eşliğinde Antakya Spor Salonuna yürüdü. Spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
(BGY-Y)

23.04.2017 13:27:14 TSI
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