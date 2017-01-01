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Selde yıkılan köprü yerine, yayalar için geçici köprü yapıldı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de sel felaketinde yıkılan yaya köprüsü yerine demir profillerle geçici köprü yapılırken, belediye kalıcı köprü yapılması için çalışmalara başladı.

Sel afeti sonucu taşan Çapakçur deresi suları yaya köprüsünü yıkmıştı. Belediye, demir profillerle yayalar için geçici köprü yaparken, yeni köprünün yapılması için çalışmalara başlandığını bildirildi.

Kent merkeziyle Karşıyaka Mahallesini birbirine bağlayan yaya köprüsünün vatandaşlarca yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sel felaketinin izlerini silmek ve vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Eski Çapakrçur köprüsü ile birlikte yıkılan yaya köprüsünü yeniden inşa etmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Barakazi," Yeni köprü yapımı sürecinde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için geçici bir köprü yaptık. Günlük 5 binden fazla insanın kullandığı yaya köprüyü de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sel felaketinden sonra ilimizde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi sürecinde duyarlı bir şekilde sabır eden vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.Valiliğimiz, AFAD müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, selden dolayı oluşan zararları ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

(YA-HİV-Y)



23.04.2017 13:35:01 TSI

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