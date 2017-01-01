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Muş'ta 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan-Veysel Eşin-Fatih Çelik-Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılı bütün Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saat 09.00'da hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlan tören, havanın yağışlı olması nedeniyle öğretmenevinde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törenin açılış konuşmasını yapan Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Erkan Solak, "Binlerce yıllık ortak bir tarih ve kültürel birikimin oluşturduğu milletimiz, bütün sorunlarına çözüm bulacak ve uygulayacak güç ve yetenektedir. Her kuşak; kendisinden sonraki kuşaklara daha müreffeh, daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu, ülkemize ve yarının büyükleri olan çocuklarımıza olan en temel görevimizdir" dedi.

Açılış konuşmasından sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenledi. Bir birinden güzel oyunlar sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı. Program; resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Programa Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, kamu kurum amirleri ile öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Malazgirt Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve anasınıfı öğrencilerinin gösterileriyle devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program son buldu.

Varto ilçesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü N. Sait Yetkiner'in de katıldığı program, şiirlerin okunması çeşitli gösterilerin yapılmasıyla devam etti. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın da vatandaşlarla uzun süre halay çekmesiyle program sona erdi.

Bulanık ilçesinde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasından sonra Bulanık Kapalı Spor Salonunda devam eden törene Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ömer Altaş, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından halkoyunları gösterisi yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, kompozisyon, futbol ve voleybol, halk koşusu ile resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

(NA-MSA-Y)



23.04.2017 13:37:55 TSI

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