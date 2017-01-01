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Hakkari'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 13:30
Hakkari'de 23 Nisan coşkusu
Hakkari'de 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA)  Hakkari il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Atatürk Kültür Merkezinde devam edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un günün anlam ve önemini belirtmesinin ardından minik öğrencilerin hazırladığı 'Hayat Bayram Olsa' adlı gösterisi büyük ilgi gördü. Şiirlerin okunması ve solo türkülerin seslendirilmesinin ardından, Kafkas halkoyunları, Hint dans, Kırşehir ve Hakkari yöresine ait halkoyunları gösterisi yapıldı.
Program Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Program sonrası Vali Toprak ve beraberindekiler sahneye çıkarak öğretmen ve öğrencileri kutladılar.
(MK-MSA-Y)

23.04.2017 13:38:18 TSI
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