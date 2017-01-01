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Ağrı'da 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Erzurum Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda devam etti. Düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine Vali Vekili Ejder Demir, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza Sönmez, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, "Bugün aziz milletimizin coşkulu günlerinden, en büyük bayramlarından birini yaşıyoruz. 23 Nisan 1920; zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun diriliş günüdür. Milletimizin tarih sahnesinde yeniden doğuşudur. Milli devletin doğuşunun en büyük habercisi ve müjdecisidir. Bugün millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97.yılını kutluyoruz. Bütün milletimize ve Ağrılılara kutlu olsun. 23 Nisan, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir ana tanıklık etmiş, asil bir milletin verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından birlik ve beraberliğin bayraklaştığı gün olmuştur. Milli egemenliğin muhteşem bir şekilde tecelli ettiği bu günün ve benzeri günlerin ülkemiz için daha güçlü, daha sağlam birlik ve beraberliğe vesile olması en büyük dilek ve temennimizdir. Buhranlı günlerde bağımsızlık sevdasıyla kurulan TBMM, birlik ve beraberliğimizin sembolü olarak ülkemizin ve milletimizin ufkunu aydınlatmış; milletimizin geleceğe emin adımlarla yürümesine ve bugünlere ulaşmamıza vesile olmuştur. Çocuklarımız; sevgi dolu yürekleri, önyargısız ve aydınlık bakışlarıyla, yaşamımızı zenginleştiren, geleceğimizin güvencesi, en değerli varlıklarımızdır. Çocuklar, insanlığın ortak umudu, geleceği ve en kıymetli hazinesidir. Çocuklara çağdaş yaşamın tüm imkanlarını sunan, onların ruhsal ve bedensel olarak en iyi biçimde yetişmeleri için çaba gösteren toplumlar, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, umudumuz en önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır"dedi.

Ağrılılara seslenen Turan,"Bu bayram vesilesiyle bir arada bulunmamız, kaynaşmamız, kardeşliğimizin ve her zaman bir arada ve birbirimize destek olacağımızın bir nişanı olmalıdır. Veli- öğretmen-okul ve öğrenci işbirliğiyle başaramayacağımız iş yoktur. Yeter ki, birbirimizle iyi iletişim kuralım"diye konuştu.

Öğrencilere de seslenen Turan,"Unutmayın! Bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mevkilerde gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz, sizden; araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip insanlar olarak yetişmenizi beklemektedir. Sizler de bu bilince sahip olmalısınız. Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe iyi hazırlanırsanız aydınlık yarınlar sizlerin olacaktır. Bayramın sizlere ve ailelerinize mutluluklar getirmesini diliyorum.Bizlere bugünleri kazandıran Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ecdadımızı, fedakâr insanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.Siz sevgili çocuklarımızın ve aziz milletimizin bayramını bir kez daha kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum"dedi.

Turan'ın konuşmasının ardından şiirler okundu, gösteriler yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve satranç yarışmalarında dereceye giren öğrenciler protokol tarafından ödüllendirilmesinin ardından kutlamalar sona erdi.

(AG-AT-Y)



23.04.2017 13:39:29 TSI

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