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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Selendi'ye Nisan ayında kar yağdı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:32
Selendi'ye Nisan ayında kar yağdı
Selendi'ye Nisan ayında kar yağdı

(Fotoğraflı)

Adem Çakır
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Selendi'de vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Özellikle ilçenin 1100 rakımlı Çıkrıkçı Mahallesi, 927 rakımlı Pınarlar Mahallesi, 897 rakımlı Terziler ve 950 rakımlı Tepeynihan Mahallesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede 2 gündür devam eden yağmurun ardından başlayan kar yağışı vatandaşları da memnun etti. Yağan karın keyfini çıkarmak için ailelere birlikte yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar Nisan ayında kar topu oynayarak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan yetkililer, gece saatlerinde etkisini arttıracağı düşünülen kar yağışı için Selendi-Simav yolunu kullanacak araç sürücülerini tedbirli olmaları yönünde uyardı.
(AÇ-ÖND-Y)

23.04.2017 13:40:00 TSI
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