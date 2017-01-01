23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de 23 Nisan törenleri ertelendi

23 Nisan 2017 Pazar, 13:33
Osmaniye'de 23 Nisan törenleri ertelendi

Ali Celal Kaymak
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Osmaniye Valiliği tarafından alınan karar ile sabah saatlerinden itibaren devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Nisan törenleri il genelinde ertelendi.
Sabah saat 09.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koyma töreni yapıldı.
(ACK-Y)

23.04.2017 13:40:26 TSI
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