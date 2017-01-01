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Kat'ı sanatı sergisi ilgi görüyor

23 Nisan 2017 Pazar, 13:33
Kat'ı sanatı sergisi ilgi görüyor
Kat'ı sanatı sergisi ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzceli sanatçı-yazar Hayrullah Altay'ın hat yazılarından oluşan 23. Kat'ı Sanatı Sergisi büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Düzce Belediyesi Kadri Ogün Danış Sergi Salonunda gerçekleştirilen ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in açılışını yaptı. 70 eserin yer aldığı sergide Hayrullah Altay'ın birbirinden güzel çalışmaları yer alırken sanatseverler de sergiye büyük ilgi gösterdi. Hayrullah Altay'ın çalışmalarını ilk günden itibaren takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Keleş, her geçen yıl farklı eserlerle karşılaştığını dile getirdi. Öte yandan Altay, 4. kitabı olan "Bir Firarinin Günlüğü" adlı yeni romanını da Başkan Keleş'e imzaladı. Sergi 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
(AY)

23.04.2017 13:41:30 TSI
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