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Çocuklardan, 'Vatan Sevgisi' resim sergisi

23 Nisan 2017 Pazar, 13:34
Çocuklardan, 'Vatan Sevgisi' resim sergisi
Çocuklardan, 'Vatan Sevgisi' resim sergisi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ilköğretim okulu öğrencileri 'Vatan Sevgisi' konulu resim sergisi açtı.
Hilalkent İlköğretim okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Vatan Sevgisi' konulu resim sergisi açtı.Resim sergisinde okul öğrencilerinin Eylül ayından itibaren yaptığı resimler sergilendi. Sergide İzmir'de teröristlerle kahramanca mücadele edip şehit düşen Polis Fethi Sekin, 15 Temmuz'un Kahraman isimlerinden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşının yer aldığı 58 farklı resim sergilendi. Sergi Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Belediye Başkanvekili Yusuf Dumandağ, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş'ın katılımı ile açıldı.
Resim sergisinde vatan sevgisinin konu alındığını aktaran Resim Öğretmeni Saliha Aydemir, "Eylül ayında başlayan bu çalışmalarımızla öğrencilerimizle birlikte milli mücadele ruhunu, Kurtuluş Savaş'ındaki halk kahramanlarının hayatlarını resmetmek istedik. Bunları yaparken farklı teknikler kullandık. Öğrencilerimiz kullanmış oldukları farklı tekniklerin hem ince ayrıntılarını öğrendiler hemde bunlarla ilgili estetik duyguları bizlere yansıttılar" dedi.
Resim sergisinde Kurtuluş Savaş'ında yaşananları ve milli mücadele için verilen fedakarlıkları resmetmeye çalıştıklarını dile getiren öğrencilerinden Elanur Saydam ise ," Sergimizde 58 adet resim var. Bu resimlerin ana teması halkımızın Kurtuluş Savaşında verdiği mücadele ve fedakarlıklardır. Aynı zamanda sergimizde Atatürk ve bayrak temalı resimlerimiz de bulunuyor" diyerek bilgi verdi.
(YÖ-HİV-Y)

23.04.2017 13:42:59 TSI
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