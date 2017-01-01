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Çorlu TSO'nun acı günü

-Eski milletvekili Enis Sülün hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün (65)geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Marmaraereğlisi ilçesinin uzun yıllar belediye başkanlığı görevini yürüten 20 ve 21.dönemde Tekirdağ Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan meclisteki görevi sırasında TBMM Başkanlık Divanı İdari Amirliği görevini de yürüten son olarak ise Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Enis Sülün hayatını kaybetti.

Çorlu'daki evinde sabaha karşı aniden rahatsızlanan Sülün'ün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Enis Sülün'ün cenazesinin 23 Nisan 2017 Pazar günü (bugün) Marmaraereğlisi Cedit Alipaşa Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

(SŞ-BA-Y)



23.04.2017 13:47:10 TSI

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