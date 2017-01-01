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Devrek'te 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Devrek'te coşku içinde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97.kutlama programları Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunumu ile başlandı. Hava şartlarından dolayı Hamidiye Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda devam etkinliklere saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. İlçedeki bazı ana sınıfı, ilköğretim ve lise öğrencilerinin sergiledikleri folklor ve çeşitli gösteri gruplarının sergiledikleri bir birinden güzel gösterilerle vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattılar.

Düzenlenen gösteri programına; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yıldırım Yörük, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah, Turan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan, siyası parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

(FE-RFK-Y)



23.04.2017 13:48:12 TSI

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