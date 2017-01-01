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Bingöl'de 23 Nisan kutlamaları



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bingöl'de Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu'nda program düzenlendi. Programa Vali Yavuz Selim Köşger, 49. Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemine binaen İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin konuşma yaparak 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu ifade eden Engin,"Bu bayram, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenliğinin ilan edildiği anlamlı bir gün, diğer taraftan yarının liderleri, geleceğin güvencesi çocuklar için bir şenliktir"dedi.

Daha sonra 23 Nisan konulu şiirlerin okunduğu etkinlikte, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Anaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan jimnastik ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Halk oyunlarının da yer aldığı kutlamalar açılan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

(YA-HİV-Y)



23.04.2017 13:49:34 TSI

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