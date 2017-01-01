23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl'de 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 13:41
Bingöl'de 23 Nisan kutlamaları
Bingöl'de 23 Nisan kutlamaları

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bingöl'de Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu'nda program düzenlendi. Programa Vali Yavuz Selim Köşger, 49. Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemine binaen İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin konuşma yaparak 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu ifade eden Engin,"Bu bayram, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenliğinin ilan edildiği anlamlı bir gün, diğer taraftan yarının liderleri, geleceğin güvencesi çocuklar için bir şenliktir"dedi.
Daha sonra 23 Nisan konulu şiirlerin okunduğu etkinlikte, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Anaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan jimnastik ve çeşitli gösteriler sergilendi.
Halk oyunlarının da yer aldığı kutlamalar açılan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.
(YA-HİV-Y)

23.04.2017 13:49:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Selde yıkılan köprü yerine, yayalar için geçici köprü yapıldı
YEREL

SELDE YIKILAN KÖPRÜ YERİNE, YAYALAR İÇİN GEÇİCİ KÖPRÜ YAPILDI
Genç'te, hayvanını boşı boş bırakanlara para cezası kesilecek
YEREL

GENÇ'TE, HAYVANINI BOŞI BOŞ BIRAKANLARA PARA CEZASI KESİLECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!