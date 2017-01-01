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Başkan Uysal: "Bayramları ve değerlerimizi önemsizleştirmemeliyiz"



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninde, "Bu bayramları ve değerleri asla önemsizleştirmeye çalışmamalıyız. Bu devletimizin, milletimizin kendi bindiği dalı kesmesi anlamasına gelecektir" dedi.

Muratpaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Belediye Başkanı Uysal, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri görevlerini çocuklara devretti. Başkan Uysal, koltuğunu Muratpaşa Belediyesi Ermenek Bilim ve Eğitim Merkezi'nin 5'inci sınıf öğrencilerinden Yılmaz Kırıt'a bıraktı.

İlk çikolata evi sordu

Başkan yardımcılarıyla birlikte makama geçen Kırıt, ilk olarak geçen yıl görevi devralan arkadaşının 'çikolatadan ev' isteğini hatırlatarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün bu konuda bir çalışması olup olmadığını sordu. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen, yıl boyunca çeşitli etkinliklerde çikolata evlerin hazırlandığını ve 23 Nisan için de özel bir hazırlıklarının olduğunu söyledi.

Çocuk hakları sözleşmesi okullara dağıtılacak

Başkan Kırıt, makamda belediye meclisini toplarken meclis üyelerinin önerilerini de dinlemeyi ihmal etmedi. Muratpaşa'nın çocuklardan oluşan Belediye Meclisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Muratpaşa'daki tüm okullara dağıtılması için çalışma başlatılması kararı aldı.

Çikolata evini birlikte kestiler

Muratpaşa Belediyesi'nin küçük Başkanı Yılmaz Kırıt, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini okuyarak toplantıyı kapatırken, 23 Nisan için özel hazırlanan çikolata evinin getirilmesi talimatını vermeyi de unutmadı. Çocuklar, Ümit Uysal'la birlikte çikolata evini kesip tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Atatürk'ün çocukları

Başkanlıkta devir teslim törenin ardından Kırıt ve Uysal, Muratpaşa Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katıldı. Kırıt, burada Ermenek Bilim ve Eğitim Merkezi'nden arkadaşları, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ve Muratpaşa Belediyesi Merkez kreş öğrencileriyle birlikte üzerinde 'Atatürk'ün Çocukları' yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na sundu.

Ulusal egemenlik vurgusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Ümit Uysal, bir ülkenin çocuklara armağan edilmiş bayramının olmasının dünya ölçeğinde vizyona, gelecek öngörüsüne sahip olduğunun kanıtı olduğunu belirterek, "Bu çok değerli bir duruştur" dedi. Ulusal egemenlik kavramının egemenliği almak isteyen monarklara ve kişilere karşı toplumlarının uzun yıllar içinde verdiği büyük mücadeleler içinde şekillendiğinin altını çizen Başkan Uysal, "23 Nisan 1920'de TBMM açıldığında ve sonrasında 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demişiz. 23 Nisan ve egemenliği kayıtsız, şartsız milletin kılınması çok değerli insanlık aşamalarıdır. Bunun değerini bilmemek ülkemizde çıkan çok değerli bir madenin değerini bilmemekle eş değerdir. Bu bayramları ve değerleri asla önemsizleştirmeye çalışmamalıyız. Bu devletimizin, milletimizin kendi bindiği dalı kesmesi anlamasına gelecektir" dedi.

(AA-



23.04.2017 13:51:07 TSI

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