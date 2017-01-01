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Yığılca'da 23 Nisan kutlamalarına kar engeli



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yığılca ilçesinde yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçede ki kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İlçe merkezinde 10 cm, yükseklerde ise 30-40 cm'yi bulan kar kalınlığının ulaşımda aksaklıklara mahal vermemesi için belediye ekipleri aralıksız çalışıyor.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Öncelikle 97. yıldönümünü kutladığımız 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncelikle ilçe çocuklarımız başta olmak üzere, tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Bugün ilçemizde gerçekleştirmeye çalıştığımız kutlama programımız malum hava şartlarından ötürü, ileri bir tarihe ertelenmiş bulunuyor. İlçemizin merkezinde kar kalınlığı 10-15 cm civarında, yüksek mevkilerimizde ise 30 cm'yi geçmiş durumda. Vatandaşımız mağdur olmasın diye, ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha da önemlisi ilçemizin önemli geçim kaynağı olan fındıkçılığın bu hava şartlarından en az olumsuzlukla etkilenerek, çiftçilerimizin kayıpsız atlatması. Çiftçilerimizin yaşayacağı bir kayıp sadece o aileyi değil ilçemizi topyekun etkileyecek. Dilerim bu kar yağışının ardından bir don olayı yaşanmasın ki, çiftçilerimizin yüzü gülsün" dedi. İlçede ki kar yağışı ise devam ediyor.

(AY)



23.04.2017 13:52:52 TSI

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