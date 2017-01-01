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'Veda yemeği değil, vefa yemeği'



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesine rektör atamasının ardından Kurucu Rektör Prof. Dr. Ramazan Kaplan için veda yemeği düzenlendi. Vali Dirim burada yaptığı konuşmada "Bu bir veda değil, vefa yemeğidir" dedi.

Bartın Valiliği tarafından düzenlenen veda yemeğinin ilkinde Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Belediye Başkanı Cemal Akın ile birlikte il yöneticileri katıldı. Burada yaptığı konuşmasına "Bu bir veda değil, vefa yemeğidir" diye başlayan Vali Dirim, "Bugün rektör hocamızın 9 yıla yakın ilimizde yaptığı görevi tamamlanmasıyla vefa yemeğinde biraraya geldik. Hocamız Bartın'a yeni bir üniversite kampüsü, binlerce öğrenciyle birlikte birçok şeyi kazandırdı. Görev yaptığı dönem boyunca Bartın'da en nitelikli ve bir o kadar büyük yapılar üniversite bünyesinde yapıldı. Bartın'da hoş bir seda bırakan hocamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



"Bartın'a yeni bir Bartın eklendi"

Sağlam temeller üzerinde bir üniversite oluşturulduğunu kaydeden Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise, Bartın Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan'a teşekkür etti. Tunç, "Bartın üniversitesinin kurucu rektörü olarak hocamızın şehrimize büyük katkıları oldu. İlk atandığı 2008 yılından bu yana Bartın Üniversitesini çok güzel bir noktaya taşıdı. Bartın Üniversitesiyle Bartın'a yeni bir Bartın ilave edildi. Sıfırdan aldığı bir üniversiteyi bu seviyelere ulaştıran Rektör hocamızın bu anlamdaki destekleri gerçekten çok büyük oldu. Ankara'daki görevlerini bırakıp Bartın'a 9 yıla yakın bir zaman emek veren hocamız büyük fedakârlıklar gösterdi. Şehrimizin gelişiminde lokomotif görevi gören üniversitemizde hocamızın görev yaptığı süreçte bayrak üst seviyelere çıktı. Temel sağlam atıldığı üniversitemizde yeni atanan rektörümüzle beraber bayrağı daha yukarıya nasıl taşıyabilmenin kaygısında olacağız. Hocamıza çok teşekkür ederken, önümüzdeki yıllarda da bizi yalnız bırakmayacağını temenni ederim" diye konuştu.



"Üniversite büyük bir gelişim gösterdi"

Belediye Başkanı Akın da kuruluşundan bugüne üniversitenin büyük bir gelişim gösterdiğini ifade ederek "2008 yılında üniversite kurulduğundan bu yana birlikte çalışma imkânımız olan rektör hocamıza büyük bir teşekkür borçluyuz. Ağdacı ile birlikte Kutlubey kampüsü büyük bir gelişim gösterdi. Bu gelişimde yeni kampüs yerinin doğru seçilmesi çok önemliydi. Ağdacı kampüsünün genişletilmesiyle olmayacak bu iş, Kutlubey ile birlikte hız kazandı. O gün yeni kampüs alanın belirlenmesinde imza atan 8 devlet kurumunun yanında belediye olarak bizim de imzamız var. Büyük bir gelişim gösteren üniversitemizi bu seviyelere getirerek, Bartın'a kazandıran hocamıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



Üniversite personeli ile Bartınlılar teşekkür etti

Rektör Kaplan için düzenlenen diğer veda yemeğinde ise üniversite personeli, sivil toplum kuruluşları ve şehirden katılımcılarla gerçekleşti. Yemekte konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Azize Toper Kaygın ve Prof. Dr. Selman Karayılmazlar üniversiteye 9 yıla yakın verdiği hizmetlerden ve üniversite personeline gösterdiği destekten dolayı Rektör Kaplan'a teşekkür etti.



"Bartın tarihine adını altın harflerle yazdırdı"

22'inci dönem Bartın Milletvekili Mehmet Asım Kulak ise 2008 yılından bu yana Bartın'da adeta yeni bir şehir kurulduğunu kaydederek, "Rektör Kaplan, ilk geldiği günden bu yana gayretli çalışmalarıyla Bartın'ın gelişiminde büyük katkılar verdi. Şehrimiz üniversiteyle birlikte sosyal, ekonomik ve kültürel yönden bir ivme kazandı. Rektör Kaplan göstermiş olduğu gayretle Bartın tarihine ismini altın harflerle yazdırdı" dedi.



Katılımcılar duygularını aktardı

İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış ise ilk günden bu yana uyum içinde çalışmalarından ve verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. İşadamı İsmail Toksöz ise "Şehrin ekonomisine büyük katkıları olan üniversitemiz, şehrin toparlanmasına vesile oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Kaplan büyük emekler verdi. Kendisine teşekkür ederken, her zaman Bartın'a bekleriz" ifadelerini kullandı. Bartın Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Hasan Basri Nalbant ise günün anısına Rektör Kaplan'a Nacip Fazıl Kısakürek'in eserlerinden oluşan bir kitap seti takdim etti. İl Müftüsü Mahmut Gündüz'ün duasıyla tamamlanan veda yemeğinde, Rektör Kaplan katılımcılara tek tek teşekkür etti.

(AY-AY)



23.04.2017 14:02:23 TSI

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