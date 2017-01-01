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TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları masaya yatırıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:58
TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları masaya yatırıldı
TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı, TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında icra edilen toplantıda TİSKİ Yönetim Kurulu üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili birim amirleri hazır bulunurken il genelinde tamamlanan, sürdürülen ve planlanan çalışmalar masaya yatırılarak gözden geçirildi.
Burada değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Köksal, kısa sürede önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Bir dünya kenti olmak hedefindeki Trabzon'un altyapı sorunlarını tümüyle çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Köksal, "Bugüne kadar çok önemli hizmetler gerçekleştirdik, inşallah hep birlikte çok daha büyük işlere imza atacağız. Fedakârca gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza Trabzon halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.
(BK-ÖS-Y)

23.04.2017 14:07:30 TSI
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