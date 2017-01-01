23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Van'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 13:59
Van'da 23 Nisan coşkusu
Van'da 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu-M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Sabah saatlerinde Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, daha sonra Van Gölü sahilindeki Yaşar Kemal Parkı'nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından çeşitli gösteriler yapıldı.
Van Valisi İbrahim Taşyapan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin'in de katıldığı program, değişik yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Erciş Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek tarafından çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra eski hükümet konağı önündeki alanda devam etti. Buradaki törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Yalbır, Erciş Cumhuriyet Başsavcı İsmail Mermerci, kamu kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in günün anlam ve önemini belirtir konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerin sunumu gerçekleşti. Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesiyle sona erdi.
Çaldıran'daki Yavuz Sultan Selim İlkokulunun bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler taraından çeşitli gösteriler yapıldı.
Program; İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ramazan Çokkıyak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, siyasi parti temsilcileri, halk, öğrenci ve velilerin halay çekmesiyle son buldu.
(MSA-Y)

23.04.2017 14:08:53 TSI
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