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Ardahan'da 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ardahan'da renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar, ilk olarak Valilik önündeki Atatürk anıtına Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ve çocukların çelenk koymasıyla başladı.

Daha sonra valilik önünde planlanan kutlamalar, hava muhalefeti nedeniyle İnönü mahallesindeki Kazım Karabekir Spor salonunda gerçekleşti. Burada gerçekleştirilen kutlama törenine Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Tugay Komutanı Hasan Kaymaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcıları Abdurrezzak Canpolat, Muharrem Coşgun, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, "sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 nisanı sevinç ve gururla kutluyoruz." dedi.

Çerkezoğlu'nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli dans gösterileri yapıldığı tören, renkli görüntülere sahne oldu.

Tören sonunda Vali İbrahim Özefe, programlarda görev alan öğrenciler ve öğretmenleri kutladı.

(OY-AT-Y)



23.04.2017 14:09:13 TSI

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