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Hisarcık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97.yılı törenlerle kutlandı.

Hisarcık İlçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah saat 11.30'da Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin koyulmasıyla başladı. Bayram programı saat 12.00'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Amfisinde okulların ve halkın katılımı ile devam etti. Sunuculuğunu Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şevket Şen'in yaptığı kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam vekili Mahmuthan Arslan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okundu. Minik öğrencilerin Türkmen Kızı, Keklik, Çayır Biçiyom Çayır, Hoşuna mı gidiyor? "Türkiyem" parçaları eşliğinde oynadıkları oyunlar ve yöresel oyunlar büyük beğeni topladı.

Tören sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen, "23 Nisan ve çocuk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması(İlkokul öğrencileri arasında resim; Ortaokul öğrencileri arasında şiir; Lise öğrencileri arasında kompozisyon), İlkokul, ortaokullar ve liseler arası Satranç, Ortaokullar ve liseler arası kız/erkek Masa Tenisi, ortaokullar arası Futsal turnuvalarında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Garnizon Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ve Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ömer Altaş tarafından çeşitli hediyeler verildi.(MA-EFE)



23.04.2017 14:11:11 TSI

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