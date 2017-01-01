23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hisarcık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 14:03
Hisarcık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Hisarcık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97.yılı törenlerle kutlandı.
Hisarcık İlçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah saat 11.30'da Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin koyulmasıyla başladı. Bayram programı saat 12.00'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Amfisinde okulların ve halkın katılımı ile devam etti. Sunuculuğunu Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şevket Şen'in yaptığı kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam vekili Mahmuthan Arslan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okundu. Minik öğrencilerin Türkmen Kızı, Keklik, Çayır Biçiyom Çayır, Hoşuna mı gidiyor? "Türkiyem" parçaları eşliğinde oynadıkları oyunlar ve yöresel oyunlar büyük beğeni topladı.
Tören sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen, "23 Nisan ve çocuk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması(İlkokul öğrencileri arasında resim; Ortaokul öğrencileri arasında şiir; Lise öğrencileri arasında kompozisyon), İlkokul, ortaokullar ve liseler arası Satranç, Ortaokullar ve liseler arası kız/erkek Masa Tenisi, ortaokullar arası Futsal turnuvalarında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Garnizon Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ve Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ömer Altaş tarafından çeşitli hediyeler verildi.(MA-EFE)

23.04.2017 14:11:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tavşanlı'da 23 Nisan törenlerine ilgi
YEREL

TAVŞANLI'DA 23 NİSAN TÖRENLERİNE İLGİ
Nisan ayında Simav beyaza büründü
YEREL

NİSAN AYINDA SİMAV BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kütahya'da kereste imalathanesinde yangın
YEREL

KÜTAHYA'DA KERESTE İMALATHANESİNDE YANGIN
Müdür Yardımcısı Mehmet Yüksel: 23 Nisan'ı büyük bir sevinç ve gururla kutladık
YEREL

MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET YÜKSEL: 23 NİSAN'I BÜYÜK BİR SEVİNÇ VE GURURLA KUTLADIK
Altıntaş ve Şaphane'de 23 Nisan kutlamaları ertelendi
YEREL

ALTINTAŞ VE ŞAPHANE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI ERTELENDİ
Kütahya'da kar yağışı
YEREL

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

Hisarcık'ta 23 Nisan'da yağan kar şaşırttı
YEREL

HİSARCIK'TA 23 NİSAN'DA YAĞAN KAR ŞAŞIRTTI
Çiçek üzerine kar
YEREL

ÇİÇEK ÜZERİNE KAR
Kütahya'da kar yağışı
YEREL

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Miraç Kandili mesajı
YEREL

AK PARTİ KÜTAHYA İL BAŞKANI ALİ ÇETİNBAŞ'TAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Gediz trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

GEDİZ TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Aslanapa'da 'süt sığırı yetiştiriciliği kursu' açıldı
YEREL

ASLANAPA'DA 'SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU' AÇILDI
Yiyecek arayan karacalar köye indi
YEREL

YİYECEK ARAYAN KARACALAR KÖYE İNDİ
Başkan Selahattin Bayram: Altıntaşlılar tercihini yeni Türkiye'den yana kullanmıştır
YEREL

BAŞKAN SELAHATTİN BAYRAM: ALTINTAŞLILAR TERCİHİNİ YENİ TÜRKİYE'DEN YANA KULLANMIŞTIR
Mangala ve satranç turnuvalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi
YEREL

MANGALA VE SATRANÇ TURNUVALARINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRDİ
İlkokulda 40 hadis ezberleme yarışması
YEREL

İLKOKULDA 40 HADİS EZBERLEME YARIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!