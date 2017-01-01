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Bilecik Çocuk Festivali ile rengarenk



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festivali büyük bir coşku ile başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivale Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Festivalde açılış konuşması yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bugün milli beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclis'inin kuruluşu ve milli çağdaş demokratik, egemen yeni Türk Devlet'inin doğuşunun 97'inci yıl dönümü olduğunu ifade etti. Durmuş," Bugünü engin bir şevk ve heyecanla kutlamanın onur ve mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan Türk milletinin her türlü baskı zulüm ve işgale karşı milli egemenliğimizi hakim kıldığı gündür. Milli varlığımızı yüceltmek azim, karar ve heyecanını yüreğimizde duyduğumuz gündür. Bugün Türk milletinin en önemli günlerinden biridir. Cumhuriyete giden yolda Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi ilk defa milli egemenliğin söz edildiği bir genelgedir. Yine Erzurum Kongresi'nde Kuvay-ı Milliye'yi alim, İrade-i Milliye'yi hakim kılmak; Milletin gücünü etkin ve milletin iradesini egemen kılmak esastır kararıyla millet egemenliğinden kesin ve net bir ifadeyle söz edilmiştir. Türk milleti kesin bir inanç ve azimle kurduğu Türk Devleti'nin dayandığı iki temel ilke vardır. Birincisi tam bağımsızlık, ikincisi ise kayıtsız şartız egemenliktir" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması, minik öğrencilerin 23 Nisan gösterileri, folklor gösterisi, şarkı söyleme gösterileri ve dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalyalar verildi.



"Mutluyuz, gururluyuz, geleceğe umutla, heyecanla bakıyoruz"

Gösterilerin ardından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fesitvalinin açılış konuşmasını yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ının 97'inci yılını büyük bir gururla kutladıklarını belirterek,"Mutluyuz, gururluyuz, geleceğe umutla, heyecanla bakıyoruz. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bizler de göreve geldiğimiz günden itibaren çocuklarımızı geleceğin teminatı yavrularımızı mutlu etmek, güzel ortamlarda gelişmelerini temin etmek için onlar adına bu özel günde festivaller düzenliyoruz. Bugün açılışını yapacağımız festivalin 10'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bizim bir geleneğimiz ve bir özelliğimiz var. Yapmış olduğumuz festivallerde ve etkinliklerde 11'incisine geldiğimizde buna artık sadece ulusal yerel düzeyde değil, uluslar arası düzeye de taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın konuşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Festivali'nin açılışı protokol üyeleriyle gerçekleştirildi.

(CKT-DA-BA-Y)



23.04.2017 14:11:28 TSI

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