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Tavşanlı'da 23 Nisan törenlerine ilgi



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tavşanlı ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği programda ilk olarak sabah saatlerinde Atatürk Anıtına Çelenk sunumu gerçekleşti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam ederken program renkli görüntülere de sahne oldu.

Hava muhalefeti nedeniyle Tavşanlı Endüstri Meslek Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi Kapalı spor salonunda törenler gerçekleşti.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara'ya çiçek sunumu sonrası, Kaymakam Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Mustafa Güler tören alanında bulunan çocukların ve halkın gününü kutladılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler önceden gerçekleştirdikleri hazırlıklarla şiirler ve günün anlamı ile ilgili konuşmalarda bulunarak, halk oyunları gösterilerinde bulundular. Tören sonunda çocuk oyunları yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören Kaymakam Yüksel Kara ve beraberindeki protokolün organizasyonda emeği bulunan öğretmen ve idarecilere teşekkürü ile son buldu. (Tİ - EFE)



23.04.2017 14:11:36 TSI

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