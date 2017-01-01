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Akşehir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 14:04
Akşehir'de 23 Nisan coşkusu
Akşehir'de 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'nın Akşehir ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Akşehir'deki ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başladı. Daha sonra program Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezindeki kutlamalarla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından, Akşehir Tarık Buğra İlkokulu tarafından hazırlanan gösteriler izleyicilere sunuldu. Öğrencilerin yaptığı halk oyunları gösterileri ve danslar, vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Ak Nasreddin Spor Kulübünün hazırladığı jimnastik gösterilerinin ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere törene katılan protokol tarafından ödülleri verildi.
Programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, öğrenciler öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(CF-FM-Y)

23.04.2017 14:12:14 TSI
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