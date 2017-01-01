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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir: İstikametimiz tevhid ve vahdettir

23 Nisan 2017 Pazar, 14:04
Aydemir: İstikametimiz tevhid ve vahdettir
Aydemir: İstikametimiz tevhid ve vahdettir
- Aydemir: En büyük gücümüz kardeşliğimizdir

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Milli birlik ve beraberliğimizin ebediyen sürmesi niyazında, kardeşliğimizin ilanihaye devamı duasındayız. Yüce Rabbim milli irade feraset ve basiretini daim aziz kılsın, tek, bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet mukaddeslerine vefa ve sadakatten ayırmasın' dedi.
AYDEMİR: ÜÇ AYLAR HER DEMİ DUA VE ZİKİR, HER ANI TEFEKKÜR VE ŞÜKÜR FIRSATI
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, üç ayların her deminin dua ve zikir, her anının tefekkür ve şükür fırsatı olduğunu kaydederek, 'Varlığını mukaddeslerine adayan bu yüce milletin, bu muazzez milli iradenin tek istikameti tevhid ve vahdettir. Aziz milletimizi kutlu dirilişlerle ifade eden manevi güç kardeşliğimiz, sabit kadem olduğumuz bu kutlu seferde kılavuzumuz mukaddesatlarımız, ufkumuz ise muazzez ecdadın nefislerini feda ettiği ilahi mesajdır.' kaydına yer verdi.
MEHMET AKİF İNAN'IN TARİFİ
Mesajında, Mütefekkir Mehmet Akif İnan'ın ecdat ruhunu tarif ve ifade eden, 'Rüya gibi atlar ve erler vardı/Her bahar yürürdü düşman üstüne, Ülke coğrafyası bir dilim vardı/ Yunusun Galibin soylu gergefi, Şanlı gözyaşları yıkardı içi /Yağmurla dönülür dualar vardı,Babalar amcalar kardeşler vardı/Anneler dayılar halalar vardı, Düğünler hamamlar halaylar vardı/Üstünde yol alan destanlarımın, Edepti yoğuran güzelliğimi/ Zekattı üreten zenginliğimi' dizelerine yer veren Milletvekili Aydemir, 'Bir mübarek tefekkür vaktini kaydeden Miraç vesilesiyle bizi biz yapan değerlerimizi hatırlamalı ve onlara sahip çıkma yolunda ahdimizi yinelemeliyiz. Hatırdan çıkarmamamız gereken yegane vurgu, 'onlar var ki varız' gerçeğidir.' dedi.
TEBRİK
Milletvekili Aydemir, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin miraç kandilini tebrik ederek, 'Miraç gecesinin manasında, şühedamızı rahmet ve minnetle anıyor, bu kutlu zaman diliminin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.' ifadesini kullandı.
(ERZ-AT-Y)

23.04.2017 14:12:36 TSI
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