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Fırtına Erzincan'da çatıları uçurdu

23 Nisan 2017 Pazar, 14:04
Fırtına Erzincan'da çatıları uçurdu
Fırtına Erzincan'da çatıları uçurdu

(Görüntülü-Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da etkili olan fırtına apartmanların çatılarını uçurdu. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan ve hızı saatte 80-100 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar Erzincan'da apartmanların çatılarını uçurdu. Erzincan merkeze bağlı Kavakyolu Beldesinde bulunan TOKİ konutlarında çok sayıda apartmanın çatısı uçarak yere savruldu. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Bazı araçların zarar gördüğü olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması tek teselli oldu.
(FG-AT-Y)

23.04.2017 14:13:15 TSI
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