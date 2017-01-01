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Fırtına Erzincan'da çatıları uçurdu



(Görüntülü-Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da etkili olan fırtına apartmanların çatılarını uçurdu. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan ve hızı saatte 80-100 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar Erzincan'da apartmanların çatılarını uçurdu. Erzincan merkeze bağlı Kavakyolu Beldesinde bulunan TOKİ konutlarında çok sayıda apartmanın çatısı uçarak yere savruldu. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Bazı araçların zarar gördüğü olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması tek teselli oldu.

(FG-AT-Y)



23.04.2017 14:13:15 TSI

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