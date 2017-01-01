23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Ali Korkut'un makamına oturdu, "Yeşil alan için kolları sıvadı"

23 Nisan 2017 Pazar, 14:08
Ali Korkut'un makamına oturdu, "Yeşil alan için kolları sıvadı"
Ali Korkut'un makamına oturdu, "Yeşil alan için kolları sıvadı"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İlkokul 4. Sınıf öğrencisi Elif Berrak Demir'e bıraktı. Küçük başkanın ilk talimatı yeşil alanların artırılması oldu.
Başkan Korkut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İMKB İlköğretim Okulu Müdürü Zeki Doğan, öğretmen Hamza Bedir, 4. Sınıf öğrencilerinden Elif Berrak Demir, Onur Ölçü, Efe Gültekin ve 1. Sınıf öğrencisi Zeynep Korkut'u ağırladı. Ziyaret sırasında 4. Sınıf öğrencisi Elif Berrak Demir Korkut'un koltuğuna oturarak, temsilen Yakutiye Belediye Başkanı oldu. Korkut'un herhangi bir plan ve projesinin olup olmadığını sorması üzerine, küçük başkan ilçedeki yeşil alanların arttırılması, ailecek gezilecek ve yürüyüş yapılacak yeşil alanlar ve araç park sorununu ortadan kaldıracak projeler yapacağını söyledi. Küçük başkanın projelerini söylemesi üzerine Belediye Başkanı Ali Korkut ilçemiz için doğru tespitlerde bulundu diyerek cevap verdi.
ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİN TEMİNATI
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, "başta şehrimizin çocukları olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyükleri. İlçemizdeki çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Korkut minik Elif'e daha fazla yeşil alan için söz verdi.
(ERZ-AT-Y)

23.04.2017 14:17:17 TSI
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