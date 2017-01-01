23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Arkadaşları bayramı kutlarken onlar çalıştılar

23 Nisan 2017 Pazar, 14:08
Arkadaşları bayramı kutlarken onlar çalıştılar
Arkadaşları bayramı kutlarken onlar çalıştılar

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bülent İba
AĞRI (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı yurdun dört bir yanında kutlanırken bayramı kutlayamayıp çalışmak zorunda kalan çocukların bayramı ise buruk geçti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 23 Nisan Çocuk bayramı kutlanırken ailelerinin geçimini sağlamak ve harçlıklarını çıkarmak için kutlamaya katılamayan çocuklar ayakkabı boyayıp,mendil satıyor. Sabah saatlerinden itibaren yaşıtları bayram elbiselerini giyip kutlamalara giderken,iş elbisesi giyerek çalışmak zorunda olan öğrencilerde akşam evlerine ekmek götürmek için yola koyuldu. Kendilerinin bayramı kutlama imkanlarının olmadığını ve bu yüzden üzgün olduklarını belirten ayakkabı boyacısı çocuklar, kendilerinden küçük kardeşlerinin bayram kutlamalarına katılabilmesi için onlar gün boyu mesai yaptı.
Gazi Ortaokulunda okuyan 5 sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Tekdemir,"Bugün 23 Nisan benim mesleğim ayakkabı boyacılığıdır. Mesleğimi de seviyorum ama 23 Nisan'ıda çok seviyorum.Bugün 23 Nisan'ı kutlamaya gitmeyi çok isterdim.Benim sınıf arkadaşlarımda gitti;ama ben gidemedim eve ekmek götürmek için mecburen çarşıya çıkıp ayakkabı boyuyorum.Akşam eve ekmek götürmek,kendi harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum." dedi.
(Bİ-AT-Y)

23.04.2017 14:17:37 TSI
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