23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğubayazıt'ta "Epidermolyssis Bullosa" hastalığı programı

23 Nisan 2017 Pazar, 14:16
Doğubayazıt'ta "Epidermolyssis Bullosa" hastalığı programı
Doğubayazıt'ta "Epidermolyssis Bullosa" hastalığı programı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bülent İba
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde genetik cilt rahatsızlığı olan Epidermolyssis Bullosa hastalarına yönelik program düzenlendi.
Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonundaki etkinlikte konuşan Debra Yardım ve Dayışma Derneği Başkanı Adem Akyüz, hastalığın belirtileri ve nedenleriyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Epidermolyssis Bullosa hastalığının genetik bir hastalık olduğunu belirten Akyüz, "Hastalık doğumda veya kısa bir süre sonra belirtilerini gösterebilir. Bebeklik dönemi en zor dönemlerden biridir." dedi.
Kelebek hastalarının, yaşamlarının oldukça tehlikeli, zor ve acılar içinde geçtiğine aktaran Akyüz, şöyle konuştu: "Ben de bir çocuğumu bu hastalıktan kaybettim. Diğer çocuğumda şu an 5 yaşında ve bu hastalıkla mücadele ediyor. Hastaların günlük yaşantıları tehlikelerle doludur. El gücü isteyen durumlarda çaresiz kalırlar. Kuru, sert Ekmek ve benzeri gıdalar tüketemezler.
Mektup yazamaz, bavul ya da benzeri poşet, çanta gibi ağır cisimleri taşıyamazlar, çıplak ayakla yürüyemezler. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık değil, genetik bir hastalıktır. Dolayısıyla hastalarımızdan kimse kaçmasın. Kimse onlara lütfen cüzamlı gibi yaklaşmasın. Hayatlarının geri kalanında gelin hep birlikte hastalarımıza destek olalım."
(Bİ-AT-Y)

23.04.2017 14:25:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Arkadaşları bayramı kutlarken onlar çalıştılar
YEREL

ARKADAŞLARI BAYRAMI KUTLARKEN ONLAR ÇALIŞTILAR
Hamur'da şiir ve müzik dinletisi
YEREL

HAMUR'DA ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
Ağrı'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

AĞRI'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Taşlıçay'da Kişisel Gelişim Tiyatro gösterisi yapıldı
YEREL

TAŞLIÇAY'DA KİŞİSEL GELİŞİM TİYATRO GÖSTERİSİ YAPILDI
Ağrı Spor kendi evinde zorda olsa kazanmasını bildi
YEREL

AĞRI SPOR KENDİ EVİNDE ZORDA OLSA KAZANMASINI BİLDİ
Patnos'ta dört kişiye verilen cezalar Yargıtay tarafından onaylandı
YEREL

PATNOS'TA DÖRT KİŞİYE VERİLEN CEZALAR YARGITAY TARAFINDAN ONAYLANDI
Patnos'ta kan bağışı kampanyası
YEREL

PATNOS'TA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Ağrı'da çiftçilerini bilgilendirmeye devam ediyor
YEREL

AĞRI'DA ÇİFTÇİLERİNİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!