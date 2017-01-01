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Çalık, kanatlı et üreticilerinin sorunlarını dinledi

23 Nisan 2017 Pazar, 14:17
Çalık, kanatlı et üreticilerinin sorunlarını dinledi
Çalık, kanatlı et üreticilerinin sorunlarını dinledi

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya İli Kanatlı Et Üreticileri Birliği ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 5. Komite tarafından düzenlenen 1. İstişare Toplantısına katılarak üreticilerin sorunlarını dinledi.
MTSO 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda söz alan Malatya İli Kanatlı Et Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız, üreticilerin sorunlarına değinerek, sorunların çözümü noktasında Çalık'dan destek istedi. Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, Türkiye'de kanatlı hayvan üretiminin 15 Temmuz sürecinden sonra düşüşe geçtiğini ancak son dönemlerde üretimde büyük bir artış yaşandığını söyledi. Çalık, "Şubat 2017'de Türkiye'de 89 milyon tavuk, 352 bin de hindi kesildi. 15 Temmuz sonrası hem kesilen tavuk sayısında hem tavuk eti üretiminde hem de tavuk yumurtasında düşüşlerin olduğunu biliyoruz ama sonrası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla bu rakamların yükselmeye başladığını görüyoruz. Tavuk eti üretimi 15 Temmuz'dan sonra 155 bin tondan 130 bine düşmüş ancak şimdi 160 bin tona yükselmiştir. Bizler bu artışları devam ettirmek için üreticilerimize büyük destekler veriyoruz ve vereceğiz. KOSGEB ve TKDK'nın verdiği destekler bu anlamda önemli. Bundan sonra da bu destekler devam edecek. Üretim bizim için olmazsa olmaz" diye konuştu.
Kanatlı hayvan üretiminin Malatya için de çok önemli bir ekonomik girdi olduğunu kaydeden Çalık, üreticilerin yaşadığı sorunların çözümü için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
(BT-SD-Y)

23.04.2017 14:25:38 TSI
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