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Milletvekili Ejder Açıkkapı'dan Miraç Kandili ve 23 Nisan mesajı



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ELAZIĞ (İHA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Miraç Kandili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı yayınladığı mesajda," Toplumuzun en temel taşlarından biridir bayramlarımız ve dini günlerimiz. Bu günde hem dini hem de milli olan iki değerli günümüzü idrak ediyoruz. Biri, Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, Bir diğeri ise Rasul-u Ekrem, alemlerin sevgilisi, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav), rabbinin yanına, miraca yükselişidir. İki bayram da bizi biz yapan, bizi bir kılan değerlerimizdir"dedi.

Açıkkapı mesajının devamında ise," 97 yıl önce yüce ve gazi meclisin açılışıyla Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin oluşunu perçinleyen meclisimiz, nasıl ki o yıllarda, milli mücadele sırasında gazilik ünvanı aldıysa, ondan neredeyse 1 asır sonra, 15 Temmuz gecesinde de ihanet şebekelerinin hedefi olmuş, ülkemizin uçaklarını kullanan hain pilotlar tarafından bombalanmış ve ikinci kez gazilik ünvanını hak etmiştir. Vatanın birliğine, dirliğine göz koymak isteyen kanlı çeteler yıllar sonra yeniden devreye girerek, bizi biz yapan değerlerden olan bağımsızlığımıza el koymaya çalışmıştır. Ancak nasıl ki Kurtuluş Savaşında milletimiz, atalarımız düşmana geçit vermedi, İzmir'den onları sulara döktüyse, o gece sokağa çıkan gençlerimiz, halkımız, çoluk çocuk her yaştan birey üzerilerine çevrilen tank ve tüfek namlularına göğüslerini siper etmiş, korku salmaya çalışan uçak ve helikoptere karşı dimdik durmuş, vatanını yeniden müdafaa etmiştir.Mustafa Kemal tarafından 1920 yılında Türk ve Dünya çocuklarına armağan edilen bu gün 1927 yılından bu yana büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır ve ilelebet sürecektir. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın hazinesi olan çocuklarımızı 23 Nisan ruhuyla yetiştirecek ve onları yatırımlarımızın en kıymetli yerinde tutmaya devam edeceğiz. 16 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz Referandumla ülkemize kazandırdığımız "18 yaşında seçilme hakkı" yarının genç bireyleri olan bugünün çocuklarına yönelik atılmış en kıymetli adımlarımızdan sadece biridir. Bu anlayışla milli irademize leke süren, hain güçleri etkisiz kılıp, yok ederek çocuklarımıza huzurlu, güvenli ve sağlam bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyor, vermeye de devam edeceğiz"diye ifade etti.

(HİV-Y)



23.04.2017 14:26:45 TSI

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