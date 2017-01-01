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Bozüyük'te 5. Çocuk Festivali'nde çocuklar doyasıya eğlendi

23 Nisan 2017 Pazar, 14:23
Bozüyük'te 5. Çocuk Festivali'nde çocuklar doyasıya eğlendi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali'nde çocuklar doyasıya eğlendi.
Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Çocuk Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. Festivalin kortej yürüyüşü olumsuz hava koşulları nedeni ile yapılamazken, programın bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bölümlerinde minikler eğlenceli dakikalar yaşadı. Festivalin ikinci gününde çocukların gerçekleştirdiği gösterilerle renklenen programda ilkokul öğrencileri gösterilerini sundu. Programın bir bölümüne Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile eşi Emine Bakıcı, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Çocukların neşe içerisinde bir bayram coşkusunu daha yaşadığı etkinliklerde miniklerin gösterileri beğeni ile izlendi. Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen halk oyunları kurs öğrencileri ile Latin dansları kurs öğrencileri de izleyenlerin beğenisini topladı. Programda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı festival alanında çocuklara balon hediye etti.
Festivalin pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak bölümü yağışlı ve soğuk hava nedeniyle 29-30 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Çocuklar, Bozüyük Belediyesi 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında şişme oyun grupları ile birlikte neşeli ve bol hediyeli yarışmalarla bayramlarını kutlamaya devam edecekler.
(FSİ-Y)

23.04.2017 14:30:09 TSI
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