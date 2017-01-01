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15 Temmuz konulu resim ve karikatür yarışması

23 Nisan 2017 Pazar, 14:23
15 Temmuz konulu resim ve karikatür yarışması
15 Temmuz konulu resim ve karikatür yarışması

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direnişinin hafızlarda yer etmesi, şehitlere ve gazilere vefa maksadıyla resim ve karikatür yarışmaları düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz konulu resim ve karikatür yarışmaları düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 15 Temmuz'daki ihaneti, onunla birlikte milletin ayağa kalkışını ve kahramanlığını unutmamak gerektiğini belirterek, Türk halkının 15 Temmuz'da bütün dünyaya asla diz çökmeyeceğini ve boyun eğmeyeceğini gösterdiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direnişinin hafızlarda yer etmesi, şehitlere ve gazilere vefa maksadıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, bu amaçla düzenlenen resim ve karikatür yarışmalarına ilgili herkesin katılmasını istedi.

15 Temmuz resim ve ulusal karikatür yarışması
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Çanakkale Ruhuyla Kazanılan Zafer 15 Temmuz" isimli ödüllü resim yarışmasına başvurular 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Birinciye 4 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira ödülün verileceği yarışmada mansiyon ödülü olarak ise Çanakkale gezisi hediye edilecek. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.canakkale15temmuz.com adresinden ulaşılabiliyor.
Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi "15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması" düzenliyor. 15 Haziran'a kadar başvuruları alınacak karikatür yarışmasında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye iki bin lira ödül verilirken jüri özel ödülü bin lira olacak. Karikatür yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.tybkonya.com adresinden ulaşılabiliyor.
(İB-FM-M)

23.04.2017 14:31:28 TSI
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