23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Başkan Yılmaz'ın 23 Nisan konukları

23 Nisan 2017 Pazar, 14:31
Başkan Yılmaz'ın 23 Nisan konukları
Başkan Yılmaz'ın 23 Nisan konukları

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Başkan Yılmaz'ı ziyaret eden küçük öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'ni neşeye boğdular.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Terme Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu öğrencileri hem kendileri unutulmaz bir bayram yaşadı hem de Başkan Yılmaz'a unutulmaz bir gün yaşattı. Öğrenciler; Şebnem Bilgin, Sıla Kılıçaslan ve Yusuf Ömer İrtem, tek tek Başkan Yılmaz'ın makam koltuğuna oturarak sembolik olarak Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın zevkini yaşadılar. Küçük Başkanlar özellikle okulları ve ilçelerinde yapılmasını istedikleri işlerin talimatını verirken onları dikkatle dinleyen Başkan Yılmaz da not alarak isteklerinin en kısa sürede giderileceği sözünü verdi.

Başkan Yılmaz'ın verdiği hediyelerle mutlu olan minik öğrenciler daha sonra aileleri ve öğretmenleri ile birlikte Başkan Yılmaz'la hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ardın temsili Samsun Valiliği koltuğuna oturan ortaokul öğrencisi Ayşe Betül Kasapoğlu, Başkan Yılmazı aradı. Telefonu açan Başkan Yılmaz temsili Vali ile bir süre sohbet etti. Temsili Vali Başkan Yılmaz'ı, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda yapılacak 23 Nisan kutlamalarına davet etti.
(KA-MAY-BA-Y)

23.04.2017 14:39:45 TSI
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