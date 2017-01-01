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Çocuklar 23 Nisan Şenliği'nde buluştu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da Seyhan Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği şenlikte bir araya gelen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde düzenlenen 23 Nisan Şenliği'ne katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan Karalar, "Her yıl 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos'u kutlamaya devam edeceğiz. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan 1920'de yüce meclis kuruldu. Ülkemiz 4 bir yandan işgal edilmişti. Meclisimiz bizi düşmandan kurtaran ulusal kurtuluş mücadelesini yönetti. Saygın bir ülke olmamızı sağaldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'te bu kadar önemli bir kuruluşu çocuklara emanet etti. Bugünü coşkuyla kutlamak sizin hakkınız. Hep beraber olalım" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından çocuklar gün boyu ücretsiz olarak birçok konser, etkinlik ve yarışmada gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

(ADN-Y)



23.04.2017 14:41:48 TSI

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