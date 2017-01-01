23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Çocuklara pamuk şekeri

23 Nisan 2017 Pazar, 14:34
Çocuklara pamuk şekeri
Çocuklara pamuk şekeri

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fatsa Belediyesi tarafından çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı.
Hem bayram kutlamaları hem de bayram kutlamalarından sonra dağıtılan pamuk şekerlerine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da çocuklara pamuk şekeri dağıttı.

Bin adet pamuk şekeri 5 dakika da bitti
Fatsa Belediyesi Başkan yardımcısı İbrahim Eroğlu bugün çocukların günü olduğunu belirterek, "Bugün önce Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gerçekleştirdiği gösterileri büyük bir keyifle izledik ve ardından okul bahçesinde çocuklarımıza çam sakızı çoban armağanı pamuk şekeri ikram ettik. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor derslerinde başarılar diliyorum" dedi.
Pamuk Şekeri dağıtımı gün boyu Fatsa Cumhuriyet Meydanında çocuklara ücretsiz olarak devam etti.
(AA-MAY-SÜ-Y)

23.04.2017 14:42:22 TSI
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