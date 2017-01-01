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Araban da 23 Nisan coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep'in Araban ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Araban ilçesinde TBMM'nin 97. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtında çelenk bırakma töreni ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Ataş'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.

Program, ilk ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam etti. Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir öğrenciler ve ilçe halkının bayramını kutladı. Milli Eğitim Müdürü Ataş'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirlerin okunup, çeşitli gösteriler düzenlendi. Program skeç, oratoryo, dans, karate ve folklor gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara, Araban Kaymakam Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Ataş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Programda, öğrencilere ve velilerine belediye tarafından meyve suyu ve su ikramında bulunuldu.

(SD-Y)



23.04.2017 14:42:27 TSI

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