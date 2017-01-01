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Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 14:37
Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Sinop Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü, hava muhalefeti nedeni ile Sinop Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan,"Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en önemli olaylarından birine şahitlik etmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak yeni Türk devletinin temelleri atılmıştır. Milletimizin destansı bir mücadele sonunda kurduğu yeni Türk devletinin dayandığı ilkelerden biri, tam bağımsızlık diğeri kayıtsız şartsız egemenliktir ilkesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu mili egemenliktir" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Türkkan'ın konuşmasının sonrasında miniklerin okuduğu şiirler ise alandakilere duygulu anlar yaşattı. Okunan şiirlerin ardından çeşitli gösteriler ve halk oyunları sahne aldı. Öğrenciler tarafından sahnelenen müzikal gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Gösteriler sonrasında düzenlenen yarışmalar, çocukları zaman zaman eğlendirirken, kazandıkları hediyeler de mutlu olmalarına sebep oldu.
Sinop protokolünün, siyasi parti temsilcilerinin ve birçok vatandaşın seyirci olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öğle saatlerinde son buldu.
(OSM-MAY-SÜ-Y)

23.04.2017 14:45:47 TSI
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