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Niğde'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına soba zehirlenmelerine neden oldu.

Niğde Merkezde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazdan zehirlenen U.T., M.A., Z.A., Ş.A., B.A.,F.A., A.Ü. ve M.Ü. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldıktan sonra tedavi altına alındı. U.T., M.A., Z.A., Ş.A., B.A.,F.A., A.Ü. ve M.Ü.'nün durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(MB-YE-AÖ-Y)



23.04.2017 14:47:17 TSI

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