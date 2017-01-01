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Uçhisar'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün yurtta olduğu gibi Uçhisar'da da büyük coşku ile kutlandı. Törene, Uçhisar Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlandı.

Her yıl Uçhisar Haydar Çankaya Ortaokulu bahçesinde yapılan tören programı, kötü hava koşulları nedeniyle Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Uçhisarlı vatandaş katıldı. Tören programı Başkan Karaaslan'ın yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Başkan Karaaslan konuşmasında, "Bugün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 97. yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920 günü, Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanarak, Türk Milletinin ufku açılmıştır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920 gününü, ulusumuza Çocuk Bayramı olarak armağan etmiş, bu yönüyle eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk Milleti, Cumhuriyetin en önemli kuruluş felsefesi olan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözünün anlam ve önemini çok iyi anlamış ve kavramış bir millet olarak gelecek nesillere daha modern bir Türkiye bırakacağımızdan hiç şüphem yoktur. Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor, bu vesileyle bu günleri bizlere armağan eden Büyük Önderimiz Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum." dedi.

Tören, Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten yazı ve şiirlerinin okunması, marşların söylenmesi, halk oyunları ve dans gösterileriyle devam etti.

Tören bitiminden sonra Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu Anasınıfı öğrencileri Okul Müdürü Fatih Arıkan ile birlikte, Başkan Karaaslan'ı makamında ziyaret ettiler. Minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Karaaslan miniklere top hediye edeceğini söyledi. Anasınıfı öğrencilerinden Serpil Serhat 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla temsili olarak Başkan Karaaslan'ın koltuğuna oturdu.

(COŞ-AÖ-Y)



23.04.2017 14:47:38 TSI

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