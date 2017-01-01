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Ayvacık'ta 23 Nisan etkinlikleri



(Fotoğraflı)



İpek Güney

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ayvacık'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen program Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösterilerde bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Stadyumdaki törenlere Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık Garnizon Komutanı Hv. Yrb. Murat Torumtay, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, daire amirleri, siyasi temsilciler ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

(GD)



23.04.2017 14:53:15 TSI

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