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Biga Fenerbahçeliler Derneği çocuklara bisiklet dağıttı

23 Nisan 2017 Pazar, 14:45
Biga Fenerbahçeliler Derneği çocuklara bisiklet dağıttı
Biga Fenerbahçeliler Derneği çocuklara bisiklet dağıttı

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Fenerbahçeliler Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 bisiklet ve ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye hediye edildi.
Biga Fenerbahçeliler Derneği önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Törene Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı İsmail Işık, , İlçe emniyet Müdürü Onur Çalışkan,İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Oda başkanları ve vatandaş katıldı. Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan, "2004 yılından bu yana devam eden etkinliğimiz ile bugüne kadar bin 500 bisiklet, 502 tekerlekli sandalye ve 2 tane akülü sandalye dağıttık. Öte yandan 2 tane çocuk parkımız var. Devlet hastanesine 6 kişilik modern oda yaptık. 2007 yılında Bahçeli sapağında bin tane fidan diktik. Amacımız her yıl 100 tane bisiklet dağıtmak ve engelli sandalye dağıtmak engelli sandalye için sınır koymadık normal olmak üzere herkese verme kararı aldık. Kendilerinin de evlerine götürüp teslim ediyoruz . Şimdi ki planlarımız arasında belediyemizin uygun gördüğü yere gazi çeşmesi yaptırmak istiyoruz" dedi. Daha sonra çocuklara bisikletlerin dağıtımı yapıldı.
(GD)

23.04.2017 14:54:00 TSI
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