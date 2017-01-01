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Bodrum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlamaları



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Bodrum Şehir Stadı'nda öğrenciler tarafından sergilenen çeşitli gösterilerle devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Bodrum Belediyesi adına, Bodrum Belediyesi meclis üyesi Naciye Tanrıkulu Filiz'in katıldığı programda, çelenklerin konulmasıyla birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı kapsamında çelenk sunumunun ardından program Bodrum Şehir Stadı'nda devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutan vekili Personel Albay Ümit Tezcan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum İlçe Milli eğitim Müdürü Emin Geçin günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Daha sonra ise Bodrum'un merkezindeki ilkokul ve ortaokulların hazırladıkları gösteriler gerçekleşti, şiirler okundu. Kutlamaların bitiminde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon protokol üyeleriyle birlikte etkinlikte görev alan öğretmenleri kutladı.

(EA-BT)



23.04.2017 14:56:44 TSI

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