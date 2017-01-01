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Rüzgarın uçurduğu çatı tehlike saçtı

23 Nisan 2017 Pazar, 14:48
Rüzgarın uçurduğu çatı tehlike saçtı
Rüzgarın uçurduğu çatı tehlike saçtı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Alparslan Ötüken
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatıda asılı kalan parça tehlike saçtı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatının bir bölümü yan binanın çatısına uçarken, bir bölüm ise binanın bahçesine düştü.
Bina yöneticisi Faruk Çoban, sabah saatlerinde çatının şiddetli rüzgara direnemediğini ve uçtuğunu söyleyerek, "Sabah çatı büyük bir gürültü ile uçtu. Çatının bir bölümü asılı kaldı. Yetkililere haber verdik ama bu şiddetli rüzgarda yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylediler. Ben de aşağıda vatandaşlara zarar gelmemesi için şerit çekerek önlem aldım" diye konuştu.
(AÖ-Y)

23.04.2017 14:57:14 TSI
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