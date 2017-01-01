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(Özel Haber) Kayseri milli istihdam seferberliğine olumlu yanıt verdi

23 Nisan 2017 Pazar, 14:49
(Özel Haber) Kayseri milli istihdam seferberliğine olumlu yanıt verdi
(Özel Haber) Kayseri milli istihdam seferberliğine olumlu yanıt verdi
- 3 ayda 11 bin 900 kişi istihdam edildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliğine olumlu yanıt veren Kayseri'de, 3 ayda 11 bin 900 kişinin istihdam edildiğini söyledi.
Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'milli istihdam seferberliği' ile ilgili çağrıda bulunduğu dönemde, Kayseri'de 4A kapsamında çalışan kişi sayısının 238 bin olarak kaydedildiğini belirten SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, ilk üç ayda çağrıya alınan olumlu yanıt neticesinde, yaklaşık 12 bin kişinin daha iş hayatına katıldığını ifade etti.
Mevsim itibariyle rakamlar anlamlı
İstihdamın özellikle Şubat ayında daha çok gerçekleşmesini anlamlı bulduklarını dile getiren SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Özellikle Şubat ayında, mevsimin de gereği olarak bir istihdam artışı söz konusu olmaz. Yaz aylarında inşaat, turizm, taşımacılık sektörlerinde doğal bir artış zaten vardır. İlimizde 2017 yılı Şubat ayında 536 kişinin istihdam edildiğini görüyoruz. İlk üç ay rakamlarına bakıldığında da bu rakam 11 bin 900 istihdam şeklinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Kayserinin Cumhurbaşkanımızın çağrısına olumlu cevap verdiğini ifade edebiliriz" dedi.
İstihdam en çok üretim sektöründe
Yıl sonuna kadar il genelindeki istihdam hedefinin 25 bin olduğunun altını çizen SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, istihdam artışının artan ihracat rakamlarına paralel olarak gerçekleştiğini kaydetti. Söz konusu istihdamların daha çok üretim sektöründe olduğunu da belirten SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Mevsim itibariyle inşaat sektörümüzde genel bir artış var ama bizim için asıl olan reel sektörde istihdamın sağlanması. Şehrimizdeki üretime paralel olarak mobilya imalatı başta olmak üzere üretim sektöründe daha fazla istihdam sağlandığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
(SK)

23.04.2017 14:57:45 TSI
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